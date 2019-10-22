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Facebook будет отмечать фейковые новости перед выборами в США

Вторник, 22 октября 2019, 15:06
 
The Verge

Facebook представил новый набор инструментов для борьбы с манипуляциями на выборах и распространением фейков.

Об этом сообщает The Verge.

Под президентские выборы 2020 года в США Facebook вводит инструменты отслеживания, позволяющего пользователям видеть, сколько кандидаты в президенты США тратят на Facebook, включая такие детали как государственные и региональные расходы.

Также соцсеть будет банить рекламу призывающую игнорировать выборы.

Facebook откроет больше информации о владельцах страниц через вкладку "Организации, которые управляют этой страницей". Там можно будет найти юридическое  название организации, город, номер телефона или веб-сайт.

Начиная с ноября, издатели, которые находятся под редакторским контролем правительства, будут помечены как "контролируемые государством СМИ". Это будут такие ресуры, как Russia Today.

Также теперь сложнее будет распостранять фейки - соцсеть начнет добавлять ярлыки поверх ложных и частично ложных фотографий и видео, ссылаясь при этом на опровержения из проверенных источников. 

При попытке поделиться такими постами Facebook теперь покажет всплывающее окно с указанием рейтинга достоверности контента. Это новшество также коснётся и Instagram.

Напомним, что в сентябре Facebook обезвредил в Украине "фабрику троллей".

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Facebook США

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