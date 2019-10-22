Все разделы
Укр / Рус

Укрзализныця уволила более половины руководителей в пассажирском секторе

Вторник, 22 октября 2019, 14:22

С начала года Укрзализныця заменила 55% руководящего состава подразделений филиала "Пассажирская компания", по факту нанесения ущерба УЗ бывшими руководителями открыто 11 дел.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов отметил, что пассажирский сектор является наиболее чувствительным для населения, а следовательно подразделения УЗ должны четко контролировать исправность и чистоту поездов, а также качество сервиса.

"Руководители, которые не справляются с этими задачами, а тем более подозреваются в коррупционных схемах, будут немедленно уволены", - отметил руководитель компании.

Всего с начала года уже уволено 22 руководителя филиала "Пассажирская компания" - это начальники вагонных участков, депо и вокзалов, которые ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности или подозреваются в злоупотреблениях.

Отмечается что было открыто 11 дел, в 4 из которых расследование завершено, похищенное имущество возвращено и убытки возмещены Укрзализныци.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Укрзализныця" – мертвый актив или лакомый кусок для инвесторов? 21 октября 2019, 15:14
УЗ заинтересована в покупке китайских локомотивов 18 октября 2019, 13:18
"Укрзализныцю" вернули в управление Мининфраструктуры 18 октября 2019, 11:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!