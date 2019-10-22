Укрзализныця уволила более половины руководителей в пассажирском секторе

С начала года Укрзализныця заменила 55% руководящего состава подразделений филиала "Пассажирская компания", по факту нанесения ущерба УЗ бывшими руководителями открыто 11 дел.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.



Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов отметил, что пассажирский сектор является наиболее чувствительным для населения, а следовательно подразделения УЗ должны четко контролировать исправность и чистоту поездов, а также качество сервиса.

"Руководители, которые не справляются с этими задачами, а тем более подозреваются в коррупционных схемах, будут немедленно уволены", - отметил руководитель компании.

Всего с начала года уже уволено 22 руководителя филиала "Пассажирская компания" - это начальники вагонных участков, депо и вокзалов, которые ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности или подозреваются в злоупотреблениях.



Отмечается что было открыто 11 дел, в 4 из которых расследование завершено, похищенное имущество возвращено и убытки возмещены Укрзализныци.

