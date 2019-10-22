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Транзит газа: Украина, Еврокомиссия и РФ провели технические консультации

Вторник, 22 октября 2019, 12:31

Украина, Россия и Европейская комиссия провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров о транзите российского газа после 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В ходе встречи, которая прошла в понедельник в Брюсселе, стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС.

"Кроме того, речь шла о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методике тарифообразования при транспортировке газа, других вопросах", - говорится в сообщении.

Напомним, соглашение о транзите российского газа по территории Украины заканчивается 31 декабря 2019 года. Следующие трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией запланированы на 28 октября.

Экономическая правда

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Нафтогаз Газпром транзит газа

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