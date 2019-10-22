Штат Госаудитслужбы сократят в 8 раз — Дубилет

Государственная аудиторская служба будет существенно реформирована, а количество работников этого органа сокращено с 3,2 тысячи до 400.

Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Когда я присоединился к Кабмину, я с удивлением узнал, что один из органов, который я координирую, - это Государственная аудиторская служба Украины. Ранее — Контрольно-ревизионное Управление, то самое легендарное КРУ. Мы планируем существенно реформировать этот орган", - написал он.

По словам Дубилета, сейчас там работает 3212 людей, и они получают "опасно низкие зарплаты".

"К чему это может приводить, можете догадаться. Количество работников этого органа будет сокращено до около 400", - заявил министр.

"Любое массовое сокращение государственных служащих — это болезненный процесс. Мы будем сотрудничать с Гострудом, профсоюзами и другими сторонами, чтобы не бросать просто так людей на произвол судьбы", - заверил он.

Говоря о ключевых направлениях реформы Госаудита, Дубилет отметил, что этот орган "должен фокусироваться на серьезном мошенничестве". По его словам, те сотрудники, которые останутся, должны быть настоящими профессионалами, работающими по международным стандартам и риск-ориентированным подходам, а не придираться к запятым".

Министр также проинформировал, что планируется убрать дублирование функций между Госаудитом и Счетной палатой, а также Госаудитом и силовыми органами.

Кроме того, он отметил, что крупные государственные компании должны проходить аудит в частных аудиторских компаниях (собственно, иногда сейчас так и происходит). "С другой стороны, чем больше мы приватизируем, тем меньше нужно проводить аудит", - отметил министр.

Дубилет также напомнил, что согласно мировой практике, Кабмин передает Госаудит под Министерство финансов.