Украина ожидает от Польши большей квоты на автоперевозки

Киев выполнил часть договоренностей, достигнутых во время сентябрьского визита президента Владимира Зеленского в Варшаву, и ожидает действий со стороны Польши, в частности, по делу польских лицензий на транзит грузов для украинских перевозчиков.

Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает "Польское радио".

Отвечая на вопрос об уровне отношений с Польшей, Кулеба назвал ее другом, партнером и адвокатом Украины. Однако он добавил, что Киев ожидает сейчас от Варшавы ответа на действия украинской власти в сфере исторической политики. По его мнению, Украина выполнила часть договоренностей, о которых говорилось в Варшаве, а потому ожидает сейчас от Польши шагов, которые покажут, что Варшава также настроена на решение имеющихся проблем.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что одним из таких вопросов является проблема с разрешениями на транзит грузовых автомобилей, которые Польша выдает украинским перевозчикам. Он добавил, что украинская сторона надеется, что эта проблема будет вскоре решена.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 сентября на брифинге в Киеве заявил, что польских разрешений на автоперевозки осталось очень мало: по подсчетам Кабмина, их может хватить примерно на две недели работы.

Украина подготовила контрмеры на отказ Польши увеличить квоту на автоперевозки, добавил он.

Ранее в МИД Польши заявили, что "не принимают принципов торговли в вопросе исторического наследия".

Напомним, проблема возникла в прошлом году из-за позиции Польши установить квоту на международные автомобильные перевозки в 2019 году на уровне 130 000 разрешений.

Следует отметить, что по действующим межгосударственным соглашениям квота на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок должна быть не меньше 200 000 разрешений.

Однако сегодня минимальная квота, в которой нуждается рынок, является 230 000 разрешений. Ключевой аргумент польской переговорной команды - интересы польских перевозчиков.

Подробнее читайте в статье: "Экспорт под угрозой: зачем Украина угрожает обжаловать действия Польши в Брюсселе"

Европейская правда