"Укрвинпром" определит лучшие коньяки Украины

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Центральная отраслевая дегустационная комиссия корпорации "Укрвинпром" во время профессиональной дегустации определит лучшие коньяки Украины.

22-25 октября 2019 года на базе ЧАО "Дом марочных коньяков "Таврия" в г. Новая Каховка состоится всеукраинская дегустация (закрытым способом) коньяков и бренди Центральной отраслевой дегустационной комиссией корпорации "Укрвинпром" по определению лучших коньяков Украины.

В заседании примут участие более 50 высококвалифицированных специалистов винодельческой отрасли, представители центральных органов исполнительной власти, ведущих научных и образовательных учреждений, профессиональные сомелье.

Образцы для дегустации будут комиссионно закуплены в торговых сетях. Таким образом, специалисты смогут оценить те коньяки, которые покупают украинцы.

Объявление результатов дегустации состоится во время итоговой пресс-конференции 25 октября 2019 года, медиа-партнером которого является "Украинская правда".

Лучшие образцы будут награждены в рамках Пятого Национального Винодельческого Форума, который соберет специалистов отрасли осенью этого года.

Мероприятия пройдут при поддержке Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Европейской Комиссии, проекта ЕС "Поддержка развития системы географических указаний в Украине", посольства Франции в Украине, Торгово-промышленной палаты Украины, медиа-группы "Украинская правда".

В рамках программы мероприятий для специалистов виноградно-винодельческой отрасли Украины пройдет семинар "Важные современные аспекты производства коньяков Украины" во время которого будут представлены ряд докладов и презентаций в том числе от проекта ЕС "Поддержка развития системы географических указаний в Украине", в частности, системы контроля географических указаний в соответствии с требованиями ЕС и защиты прав интеллектуальной собственности.

Предполагается участие представителя Национального межпрофессионального бюро провинции Коньяк (BNIC).