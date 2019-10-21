Доступ к контрактам "Нафтогаза": Верховный Суд встал на сторону журналистки

Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу "Нафтогаза" по делу о доступе к контрактам компании, заключенных с бельгийской компанией CabinetDN и американской компанией ValueBridge.

Об этом свидетельствует постановление Верховного Суда от 16 октября, сообщает сайт "Доступ к правде".

Таким образом, суд стал на сторону журналистки Татьяны Козыревой, которая во время проведения расследования об американских лоббистах отправила в "Нафтогаз" журналистский запрос с просьбой предоставить копии контрактов, но получила отказ в предоставлении информации.

"Как установлено частью 5 статьи 6 Закона № 2939-VІ, не может быть ограничен доступ к информации о распоряжении бюджетными средствами, владении, пользовании или распоряжении государственным, коммунальным имуществом, в том числе к копиям соответствующих документов, условиях получения этих средств или имущества, фамилии, имена, отчества физических лиц и наименования юридических лиц, получивших эти средства или имущество.

При соблюдении требований, предусмотренных частью второй статьи, указанное положение не распространяется на случаи, когда обнародование или предоставление такой информации может нанести ущерб интересам национальной безопасности, обороны, расследованию или предотвращению преступления", - говорится в постановлении суда.

Подчеркивается, что "Нафтогаз" не привел оснований для отказа в удовлетворении запроса на получение публичной информации, что свидетельствуюет о необоснованности отказа и его противоправности.

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу "Нафтогаза" и постановил оставить без изменений постановление Окружного админсуда Киева и решение Киевского апелляционного админсуда.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Напомним:

11 октября 2017 года Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляцию госкомпании "Нафтогаз Украины", с помощью которой та пыталась уйти от ответа на "неудобный" вопрос от "Украинской правды".

Информационный запрос к "Нафтогазу" Козырева направила в ходе проведения журналистского расследования относительно американских лоббистов.

В ответе на запрос "Нафтогаз" аргументировал непредоставление контрактов тем, что, во-первых, запрашиваемая информация является не публичной, а коммерческой. А во-вторых, что НАК "Нафтогаз" вообще не является распорядителем информации в понимании Закона Украины "О доступе к публичной информации".

На одном из судебных заседаний "Нафтогаз" объяснил, что не предоставил на информационный запрос копии контрактов, заключенных с бельгийской компанией CabinetDN и американской компанией ValueBridge, так как "национальная акционерная компания "Нафтогаз" не заключала контрактов с такими компаниями.