Бизнес поддержал предложенные НКРЕКП изменения по газовой системе

Европейская Бизнес Ассоциация поддержала постановление НКРЕКП №2080, которым предусматривается изменение расчетов за услуги распределения природного газа.



Об этом говорится в заявлении организации.



В ЕБА убеждены, что этот документ является более понятным для представителей отрасли и унифицирует тарифообразование на рынке.

По их словам, постановление позволит промышленным потребителям заказывать величину мощности самостоятельно, при этом, оставаясь ответственными за ее превышение.

Кроме этого, отмечается что документ снизит финансовую нагрузку на бытового потребителя в отопительный период.



Экономическая правда