МХП Косюка объявил о выкупе евробондов на 79 миллионов долларов

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" объявил о выкупе облигаций на 79,4 миллионов долларов со ставкой купона 8,25%, подлежащих погашению в 2020 году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в сообщении компании на Лондонской финансовой бирже, цена викупа - 81,92 млн долларов.

Сейчас в обращении находятся три выпуска еврооблигаций холдинга: с погашением в апреле 2020 года ставкой купона 8,25% годовых и доходностью 3,294% в год; с погашением в мае-2024, ставкой купона 7,75% годовых и доходностью 5,902% в год, и с погашением в апреле-2026 - последнее размещение еврооблигаций было на 550 млн долларов с доходностью 6,95% годовых.

Напомним:

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. На украинском рынке МХП представлен торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский", "ФуаГра" и другие.

Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП.