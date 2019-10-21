Уроженец Одессы стал долларовым миллиардером - Forbes

Уроженец Одессы Владислав Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря соглашению его стартапа RingCentral с американской компанией Avaya.

Об этом сообщает Forbes.

Издание оценило состояние бизнесмена в 1,3 миллиарда долларов.

"Компания RingCentral - поставщик корпоративных облачных решений, объявила о начале сотрудничества с компанией Avaya, которая специализируется на проектировании, разработке и администрировании корпоративных сетей связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шмунис вместе с семьей переехал в США в 70-х. Окончил университет Сан-Франциско, работал в HP и Amex.

В 1993 году он основал первый бизнес - Ring Zero Systems. Стартап создавал Windows-приложение для телефонии и почты, его предварительно устанавливали на ПК. Впоследствии компанию поглотила Motorolla, Шмунис стал миллионером.

В 1999 году Шмунис основал RingCentral, которая предлагала доступную IP-телефонию - номера любых городов Америки, звонки и прием голосовой почты, автосекретарь. Тарифы начинались с 10 долл/мес, клиенты были с малого бизнеса. Уже до 2012 года в компании было более 250 000 пользователей и выручка в 300 млн долларов.

"В октябре этого года RingCentral объявила о партнерстве с компанией Avaya. В обмен на 500 млн долларов компания Шмуниса получит доступ к новой облачной платформе с 100 млн пользователей", - пишет Forbes.