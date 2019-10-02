Стартап, производящий вегетарианский сыр, привлек 3,5 миллиона долларов на развитие
Американские пищевая компания Kraft Heinz проинвестировала 3,5 млн долларов в стартап из Сан-Франциско New Culture, который производит сыр на растительной основе.
Об этом сообщает AgroPortal.
New Culture делают молочный сыр без животного молока, вместо этого используют процесс брожения, добавляя растительные жиры и сахар.
В стартапе отмечают, что их продукт практически неотличим от классического молочного сыра по вкусу и текстуре.
"В растительном сыре отсутствует важнейший компонент, который придает молочному сыру характерные свойства, а именно мицелла казеина, которая содержатся только в молоке млекопитающих", — отмечает главная научная сотрудница New Culture Инъя Радман.
"Мы разрабатываем технологию производства мицеллы казеина без животных", - сказал он.
Напомним, недавно украинский стартап GitLab оценили в 2,7 миллиарда долларов.
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