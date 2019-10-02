Путин обвинил США в давлении на Данию в связи с "Северным потоком-2"

Президент США Владимир Путин заявил, что США давят на Данию в связи с проектом "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Если Дания не сможет отстоять свой суверенитет и под давлением США не позволит проложить в своих водах газопровод "Северный поток-2", Россия найдет другие маршруты его прокладки, заявил Путин.

Он считает, что "маленькая Дания" до сих пор не дала на это разрешения, поскольку подвергается "сильнейшем давлении" со стороны США.

Если такого разрешения не поступит, прокладка трубопровода обойдется России дороже и заставит сместить сроки, но проект все равно будет реализован, уверен Путин.

Ранее, 2 октября председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что компании нужно полтора месяца, чтобы достроить "Северный поток-2". Он отметил, что Дания не назвала причин, которые могли бы помешать ей дать разрешение на прокладку труб в ее водах.

В августе глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Северный поток-2" готов на три четверти. Трубы были проложены по дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии.