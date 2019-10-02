Кабмин утвердил региональную структуру таможенной службы

Кабинет министров утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы - вместо 26 таможен будет 16, а также остаются отдельно лаборатория и кинологический центр.

Об этом сообщил в Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

По его словам, эти изменения нужны для начала борьбы с "феодализмом", "когда каждая таможня - отдельное княжество, со своими правилами, опорой на местных глав ОГА, полицейского, прокурора, СБУ-шника, ГБР-овца и т.д.".

Также речь идет об экономии на админзатратах - должности будут перераспределять в пользу оперативного состава.

"Начнем учиться централизовывать все функции поддержки", - добавил Нефьодов.

Кроме этого, он заявил о логистической оптимизации - для существенного количества таможенных постов уменьшится расстояние до центра.

Также он анонсировал создание Координационно-мониторинговой таможни, где начнут накапливать опыт и функции надзора, создавать мониторинговые группы для анализа данных по границам, просмотра информации с камер, весов, сканеров.

"Это промежуточная структура, по которой мы отработаем этапы пути, который предстоит пройти в следующем году для перехода на единое юридическое лицо. Следующие шаги - назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юр.лиц, начало перевода людей в регионах", - добавил глава таможни.

Напомним:

Премьер-министр Алексей Гончарук надеется запустить новую таможню уже 1 ноября.



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Экономическая правда