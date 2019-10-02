Программа "Газ про запас": украинцы купили почти 70 миллионов кубометров

За месяц, в течение которого действовала программа "Газовый запас", ею воспользовались более 55 тысяч украинских семей - они выкупили 67,5 миллионов кубометров газа.

Об этом сообщил в Facebook глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Это - первая попытка вывода на потребительский рынок газа новых продуктов и возможностей. И мы довольны ее результатом.

За месяц, в течение которого действовала предложение Нафтогаза, ею воспользовались более 55 тысяч украинских семей. Все они смогут использовать газ зимой по фиксированным летним ценам. Выкупленный объем - превышает 67 млн ​​куб.м.", - написал он.

По его словам, это подтверждение того, что "спрос на новые, более гибкие продукты есть не только в коммерческих клиентов. Бытовые потребители так же ждут их и готовы пробовать, когда есть очевидная выгода".

"Настало время открыть рынок газа для конкуренции - чтобы люди наконец получили лучший сервис, доступ к выгодным и удобным предложениям. Газ такой же товар, как и мобильная связь, доступ в интернет, или банковское обслуживание. Конкуренция принесет потребителям больше пользы, чем ручное государственное регулирование", - подчеркнул Коболев.

Подробнее о программе читайте в статье: Купить газ по летней цене на зиму: все о новой услуге "Нафтогаза". Калькулятор

Напоминаем:

Продукт "Газовый запас" позволял бытовым потребителям приобрести заранее необходимые объемы газа по низкой летней цене для использования его в течение отопительного сезона.

Бытовой потребитель мог закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа.

Воспользоваться предложением можно было до 25 сентября.

Отпускная цена Нафтогаза газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м без НДС, а также без учета стоимости транспортировки, распределения и надбавки поставщика.

Экономическая правда