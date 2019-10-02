Курс валют на 2 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

2 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,63 - 24,66 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,83 - 24,86 гривни;

Евро - 27,10 - 27,14 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,72 - 25,28 гривни. Евро покупают по 26,84 гривни, продают по 27,65 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,21 - 25,42 гривни, евро - 27,40 - 27,79 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривны на 37 копеек, установив его на 2 октября на уровне 24,56 гривни за доллар.

1 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 - 24,56 гривни за доллар.

1 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,63 - 24,66 гривни за доллар.

Экономическая правда