Окружение Микитася вышло из проекта строительства 50-метрового ТЦ в центре Киева

Из состава учредителей компании ООО "Философия девелопмента", которая получила исходные данные на строительство 51-метрового торгового комплекса в Печерском районе столицы, вышло ООО "А.В.Инвестиции", которое основали лица из окружения экс-нардепа Максима Микитася.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Как свидетельствуют данные официального сайта ГАСИ, киевская Госархстройинспекция в сентябре согласовала начало строительных работ по реконструкции корпуса завода "Арсенал" под административное здание с паркингом.

"Заказчиком строительства является ООО "Философия девелопмент", которое в апреле этого года купило на аукционе СЕТАМ корпус завода с участком за 563,71 млн грн.

Подрядчиком строительства является ООО "Девижн Констракшн", учредителями которого являются Анатолий Мовчан (80%) и ПАО "ЗНВКИФ "Авераж" (20%), бенефициаром которого является Дмитрий Буряк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Девижн Констракшн" зарегистрирована по тому же адресу (Киев, Столичное шоссе, 103) и имеет тот же телефон (0442200156), что и другие фирмы Буряка. Такой же телефон имеет, в частности, ОК "ЖК "Стройэнерго", соучредителем которого является Олег Гуриненко. Также он является руководителем ООО "Трейд-Инвест", бенефициарным владельцем которого является Буряк.

"Российский бизнесмен Дмитрий Буряк известен на рынке как девелопер строительных проектов "DeVision" в Литве и Украине, а также производитель биологически активных добавок.

20 сентября этого года Олег Гуриненко стал директором "Философии девелопмент". В то же время из состава учредителей компании вышло ООО "А.В.Инвестиции", которое основали лица из окружения экс-нардепа Максима Микитася", - отмечает издание.

Единственным владельцем "Философии девелопмент" сейчас является ООО "Монтадет", созданное в январе 2019 года и учредителями которого значатся Алла Выговская (90%) и ООО "КУА "Система капитального инвестирования". Владельцами последнего является Ярослав Зозуля (0,1%) и кипрская компания "Валдез Лимитед" (Valdeze Limited, 99,9%).

Отмечается, что на 1,36 га по ул. Московской, 8 планируется строительство торгово-офисного комплекса "Arsenal Plaza". Ранее этот проект рекламировала корпорация "Укрбуд", но сейчас сайт "Arsenal Plaza" закрыт, а в отделе продаж корпорации помещения в этом объекте не продают.

Напомним:

В августе Киевская администрация выдала выходные данные на строительство 51-метрового торгового комплекса возле "Звездного" в Печерском районе столицы.

Строительство проводится в Центральном историческом ареале Киева, где существует ограничение по высоте - не выше 27 м.

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент".