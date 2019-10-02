В ВР зарегистрировали законопроект о земельных торгах через ProZorro

Депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №2195 о земельных торгах (продажа и аренда) через открытые электронные аукционы ProZorro.Продажи.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат Роксолана Пидласа

"Больше никаких ударов гонга и гор бумаги за закрытыми дверями. Все аукционы - только он-лайн. # 2195 - один из трех законопроектов пакета земельной реформы и очень важен. Без равного доступа к земельным аукционам - о конкуренции и рыночной цене не может быть и речи", - написала Пидласа.

Текст законопроекта позже обнародуют на сайте Верховной Рады.

Напомним:

Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

Читайте также: Рынок земли Зеленского. Каким он будет

Экономическая правда