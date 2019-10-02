В ВР зарегистрировали законопроект о земельных торгах через ProZorro
Депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №2195 о земельных торгах (продажа и аренда) через открытые электронные аукционы ProZorro.Продажи.
Об этом сообщила в Facebook народный депутат Роксолана Пидласа
"Больше никаких ударов гонга и гор бумаги за закрытыми дверями. Все аукционы - только он-лайн. # 2195 - один из трех законопроектов пакета земельной реформы и очень важен. Без равного доступа к земельным аукционам - о конкуренции и рыночной цене не может быть и речи", - написала Пидласа.
Текст законопроекта позже обнародуют на сайте Верховной Рады.
Напомним:
Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент.
Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.
Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.
Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.
Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.
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Экономическая правда
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