Кабмин зарегистрировал в Раде закон об урегулировании азартных игр

Кабинет Министров зарегистрировал в парламенте проект закона №2285 о регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.



При этом текст соответствующего законопроекта пока отсутствует на сайте Верховной Рады.

Согласно сообщению на Правительственном портале, законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных заведений и устанавливает требования о размещении залов с игровыми автоматами исключительно на территории трех-пятизвездочных отелей, казино - на территории пятизвездочных.

Кроме этого законопроект предлагает установить обязательную верификацию игроков во время приема ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которую должна администрировать налоговая служба.

Правительство предлагает усилить финансовую и уголовную ответственность за деятельность в сфере азартных игр без лицензий, а также направить средства за лицензии на развитие спорта, медицины и культуры.

"Принятие законопроекта урегулирует проблему распространения нелегального игорного бизнеса, ограничит распространение игромании.

Легализация игорного бизнеса также позволит бюджету получить до 5 миллиардов гривень, однако окончательные цифры ожидаемых поступлений в бюджет будут зависеть от того, в какой редакции депутаты примут закон", - отмечается в сообщении на сайте Кабмина.



Напомним:



С 2009 года действует Закон Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине". Результаты этого запрета привели к тому, что азартные игры проводятся в тени, а их организаторы получают сверхприбыль; отсутствуют поступления в государственный бюджет в виде налогов и сборов от игорного бизнеса.



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