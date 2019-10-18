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Возмещение НДС для аграриев останется в новом бюджете

Пятница, 18 октября 2019, 16:19

Комитет по вопросам бюджета отклонил поправку 423, которая отменяет возмещение НДС при экспорте зерновых и технических культур.

Об этом сообщил нардеп от Слуги Народа Марьян Заболоцкий на своей странице в Facebook.

"Уважаемые аграрии, вам сейчас рассылают в чатах фейк, что якобы бюджетный комитет учел поправку, которой отменяется возмещения НДС при экспорте зерна. Вы можете зайти на сайт комитета и найти, что поправка отклонена.

На самом деле, даже если бы ее поддержали, то никаких последствий бы не было. Юридически она ничтожна. И скоро вы узнаете, что за подобными фейк и провокациями стоят те же якобы ваши "защитники", - прокомментировал Заболоцкий.

Напомним:

17 октября аграрии выступили против поправки 423.

Ранее Верховная Рада временно ограничила возмещение НДС при экспорте соевых бобов с 1 сентября 2018 года, рапса - с января 2020 года.

После этого аграрные производители перекрыли автомагистрали в Черкасской, Хмельницкой и Ровенской областях, протестуя против решения парламента отменить возмещение НДС при экспорте рапса, сои и подсолнечника с 1 марта 2018 года.

В мае 2018 года Рада приняла закон №7403-д, которым отмена возмещения НДС при экспорте сои и рапса не распространяется на сельскохозяйственные предприятия, самостоятельно вырастившие указанные культуры на землях сельхозназначения.

Экономическая правда

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аграрии бюджет

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