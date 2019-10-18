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Открытые геоданные поднимут экономику до 0,6% — Кабмин

Пятница, 18 октября 2019, 14:01
 

По подсчетам Кабинета министров, созданная Национальная инфраструктура геопространственных данных будет способствовать дополнительному приросту ВВП в пределах 0,2-0,6%.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как сообщается, законопроект "О Национальной инфраструктуре геопространственных данных", будет предусматривать бесплатный доступ к информации по принципу open data.

"Более того, специалисты создадут "единое окно" для управления природными ресурсами, экономии бюджетных средств и развития территорий. Это позволит усилить общественный контроль за деятельностью государства и увеличит доверие граждан к власти", - говорится в сообщении.

"Мы только начали наводить порядок во всех кадастрах, большинство которых создаем фактически "с нуля".

Открытый Государственный земельный кадастр должен заработать уже в ближайшее время, а данные новых информационных слоев должны охватить всю территорию Украины", - подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, единая система государственных кадастров позволит эффективно управлять природными ресурсами, в частности прекратить дублирование функций различных ведомств.

Также Гончарук поручил специалистам разработать ортофотопланы и цифровую топографическую карту Украины.

Сейчас Держгеокадастр нанес на кадастровую карту такие новые информационные слои:
- "Леса" (территория Винницкой области - другие регионы будут появляться постепенно);
- "Природно-заповедный фонд" (125 объектов государственного значения)
- "Незарегистрированные земли" (охватывает всю территорию Украины).

Напомним:

17 октября Гослесагентство запустило пилотный проект e-реестра заготовки древесины и онлайн-карту рубок.

Экономическая правда
 

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Кабмин ВВП

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