Американский министр, которому закидывали влияние на "Нафтогаз", уходит с поста – СМИ

Руководитель министерства энергетики США Рик Перри, которого называли ответственным за неофициальную политику касательно Украины, планирует уйти в отставку.

Источник: The New York Times

Детали: Об этом Перри заявил президенту США Дональду Трампу в четверг.

Его отставку прогнозировали в течение нескольких недель, еще до появления новостей о его причастности к возможному давлению на украинского президента Владимира Зеленского для расследования дела против сына политического конкурента Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена.

Напомним:

Издание Politico утверждало, что министр энергетики США Рик Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления НАК Нафтогаз-Украины американцев.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что Рик Перри, министр энергетики США, был одним из трех ответственных за политику в отношении Украины.

Предыстория:

В конце сентября демократы в Палате представителей начали формальную процедуру импичмента президента США. Они настаивают, что он мог давить на украинское руководство с целью инициирования расследования против Джо Байдена, главного политического оппонента Трампа на президентских выборах в США.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что согласился в июле на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским только по настоятельной просьбе американского министра энергетики Рика Перри.

Перри утверждал, что никогда не слышал и не упоминал в разговорах об Украине с президентом Дональдом Трампом и другими должностными лицами о политическом конкуренте Трампа Джо Байдене.

Главы трех комитетов Палаты представителей Конгресса США обязали министра энергетики США Рика Перри предоставить документы, касающиеся расследования дела импичмента Дональда Трампа.