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Отказ в льготной перевозке пассажиров: президент подписал закон об увеличении штрафов

Четверг, 17 октября 2019, 17:40

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки пассажиров общественного транспорта.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

"Документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготной перевозке граждан, восстановление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе", - говорится в сообщении на сайте президента.

Законом предусматривается штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан для водителей и субъектов предпринимательской деятельности за отказ от льготной перевозки пассажиров.

Сейчас штраф за такое нарушение - 8 необлагаемых минимумов.

Необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 гривен.

Экономическая правда

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