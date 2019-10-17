Юнкер: новое соглашение исключает отсрочку Brexit

Новое соглашение о выходе Великобритании из ЕС исключает необходимость новой отсрочки Brexit после 31 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном в Брюсселе.

"У нас есть соглашение. И это соглашение означает, что нет необходимости в отсрочке (Brexit. - Ред.). Это честное и сбалансированное соглашение. Оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решения. Она дает определенность и защищает интересы граждан", - сказал Юнкер.

Джонсон назвал соглашение "замечательным" и призвал британских депутатов поддержать его во время голосования 19 октября "и реализовать Brexit без всяких отсрочек".

"Соглашение означает, что Великобритания покидает ЕС 31 октября в полном составе, но это также означает, что мы можем принимать вместе, как единое Соединенное Королевство, решение о нашем будущем", - сказал он.

В ЕС ранее заявили, что настроены завершить все необходимые процедуры по ратификации нового соглашения о Brexit 31 октября, как и планировалось ранее.

Брюссельские СМИ сообщили, что соглашение о Brexit может быть вынесено на голосование в юридический комитет Европарламента в понедельник и на пленарное заседание в следующий четверг.

Европейская правда