Бизнес призвал Зеленского ветировать закон о судебной реформе

Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей призвали президента Владимира Зеленского ветировать закон о деятельности органов судейского управления, который Верховная Рада 16 октября приняла во втором чтении.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Бизнес-ассоциации обеспокоены тем, что принятый закон "может служить инструментом разрушения принципа верховенства права и ограничения доступа к правосудию, которые являются обязательными условиями защиты неприкосновенности прав собственности и залогом необходимого доверия бизнес-сообщества для дальнейшего инвестирования в экономику Украины".

Бизнес подчеркнул, что любые изменения в процедуре деятельности органов судейского управления, отборе судей и формировании состава Верховного Суда должны сначала активно обсуждаться публично.

"Бизнес-сообщество очень обеспокоено оценкам, согласно которым истцы будут вынуждены ждать более 5 лет на решение Верховного Суда, если количество его судей сократится с 200 до 100 без одновременного реформирования судов низших инстанций и внедрения процессуальных фильтров в кодексах", - говорится в заявлении.

Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей призвали Зеленского ветировать закон, чтобы провести основательную публичную дискуссию между Комитетом Верховной Рады по вопросам правовой политики, бизнесом, международным сообществом и гражданским обществом по нормам, которые предлагаются ввести.

Напмоним:

16 октября за закон №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" проголосовали 236 депутатов – 219 от "Слуги народа" и 17 внефракционных.

В решении речь идет об изменениях в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистке власти" и "О Высшем совете правосудия".

Документ сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики.

Послы Канады, Великобритании, Германии и Евросоюза обратились к спикеру Дмитрию Разумкову, премьеру Алексею Гончаруку и главе Офиса президента Андрею Богдану с просьбой пересмотреть отдельные положения законопроекта о реформе судебной системы.

Экономическая правда