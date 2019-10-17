"Аркада" и Industrial Innovation Group запускают первый в Украине блокчейн данных

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Банк "Аркада" и международный системный интегратор в сфере масштабируемых идентификационных решений Industrial Innovation Group подписали меморандум о создании финансово-промышленного альянса.

Стороны подписали меморандум с целью запуска первого регионального продукта – платформы для обмена данными KYC ("знай своего клиента"). На основе блокчейна будет разработана глобальная мобильная платформа "Электронная Украина".

Презентация первого в Украине блокчейна данных

"Наша группа компаний детально анализировала работу многих финансовых институтов и мы с большой гордостью объявляем о стратегическом партнерстве и создании финансово-промышленно альянса с банком "Аркада", который в течение 26 лет уже доказал, что умеет проектировать, а главное - выполнять масштабные инвестиционные проекты в Украине. Industrial Innovation Group принимает решение в рамках этого Альянса увеличить уровень инвестиций в Украине до 2 миллиардов евро. Поскольку платформа блокчейн создаст необходимые условия для инвесторов, которые смогут инвестировать в Украину", - сказал акционер и генеральный директор Industrial Innovation Group Тарьям Матар Тарьям из ОАЭ.

Как сообщили на презентации, платформа повысит уровень комфорта для клиентов в банковском секторе. Это касается скорости банковских операций, защиты информации и минимизации промежуточных шагов.

Инициатива способствует более быстрой и безопасной идентификации клиента и обмена сопутствующей документацией благодаря внедрению таких прогрессивных технологий как блокчейн.

Кроме того, по словам представителей программы, платформа послужит базой для создания Единого демографического реестра физических лиц Украины и станет шагом вперед в реализации проекта "Электронная Украина" .

Представители программы также акцентировали на обьединении возможностей KYC среди банков-участников, государственных структур, финансовых учреждений и других лицензированных участников платформы.

Альянс уже сегодня готов предоставить правительству Украины стратегическую концепцию программы "Электронная Украина", обеспечить выпуск электронных идентификационных карт для граждан и радикально расширить сферы применения технологии блокчейн.

На этой же основе Альянс разрабатывает модели инвестиционных плтформ для украинского рынка, в том числе для частного сектора.

Президент банка "Аркада" Константин Палывода отметил:

"Банк "Аркада" одним из первых в Украине предложил и успешно реализовал программу инвестирования строительства жилья для населения, учитывая долгосрочное (до 30 лет) ипотечное кредитование на основе расчетной единицы "ОдIн". Введение в рыночный оборот "ОдIнів" будет происходить с помощью карт и приборов, содержащих электронно-цифровую подпись".

Как отметил Андрей Первушин, генеральный директор VTI, входящий в состав компании Industrial Innovation Group:

"Многолетний международный опыт "VTI" в создании государственных реестров, систем электронных идентификационных документов, государственных электронных услуг позволит Альянсу создать надежную платформу для работы с данным KYC. Мы предлагаем рынку электронные инструменты идентификации, верификации и работы с клиентом, а гражданам – кардинально упростить бюрократические процедуры".