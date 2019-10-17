Рада приняла закон про аудит безопасности на дорогах

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1061 о введении процедуры аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования.

За это решение на пленарном заседании 17 октября проголосовали 316 народных депутатов.

Как сообщается, цель законопроекта - интегрировать автомобильные дороги Украины в международную сеть дорог с высоким уровнем безопасности и снизить уровень аварийности на дорогах общего пользования.

Документ предусматривает обязательный аудит безопасности международных и национальных дорог.

"Своевременный аудит безопасности дорог позволяет устранить пробелы на стадии проектирования не расходуя средства на строительство, что впоследствии минимизирует время и средства на перепроектировании", - говорится в пояснительной записке к закону.

Как сообщается, проект разработан с целью имплементации положений директивы Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года "Об управлении безопасностью дорожной инфраструктуры".

Напомним:

По данным Всемирной организации здравоохранения, автомобильные дороги Украины являются одними из наиболее опасных для участников дорожного движения, а Украина занимает пятое место по количеству погибших в ДТП после Малайзии, Аргентины, Греции и Камбодже.

Экономическая правда