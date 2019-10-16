Италия введет новый налог для Facebook, Google и Amazon

Одобренный проект бюджета Италии на 2020 год предусматривает новый налог для цифровых компаний, в том числе американских технологических гигантов, что может привести к жесткому ответу Вашингтона.

Об этом сообщает Reuters.

Со следующего года такие компании как Facebook, Google и Amazon должны будут платить 3-процентный сбор за интернет-транзакции.

В Вашингтоне неоднократно заявляли, что взыскание являются несправедливыми для американских фирм. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что президент Дональд Трамп готов заявить о жестком ответе. В среду он встретится с президентом Италии Серджо Маттарелла в Вашингтоне.

Новый сбор позволит пополнить итальянский бюджет на около 600 млн евро в год. Рим пытается найти альтернативные доходы, чтобы избежать запланированного увеличения налога с продаж.

Италия и другие члены Европейского союза давно жалуются на то, что веб-гиганты собирают огромную прибыль в европейских странах, но платят только несколько миллионов евро налогов ежегодно.

Но пока что на уровне ЕС нет общей договоренности о том, как облагать фирмы.

Европейская правда