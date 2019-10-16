Правительство вернуло Калушскую ТЭЦ в государственную собственность
Кабинет министров вернул государству Калушскую ТЭЦ, которая была передана предыдущим правительством в коммунальную собственность.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
"Мы вернули в государственную собственность Калушскую ТЭЦ. Ранее прошлым правительством было принято решение, чтобы передать ее в коммунальную собственность. Это можно связывать с различными обстоятельствами: говорили, что определенные люди хотят установить над ней контроль, связывали с рейдерскими атаками...
Мы приняли решение вернуть этот важный объект в государственную собственность, чтобы точно быть уверенными, что люди будут в тепле зимой и защищены от неожиданностей во время отопительного сезона ", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания Кабмина.
Напомним:
21 сентября комиссия в сфере рассмотрения жалоб с государственной регистрации при Минюсте отменила решение о выводе Калушской теплоцентрали из государственной в коммунальную собственность
Решение о переводе Калушской ТЭЦ в коммунальную собственность приняло еще предыдущее правительство при премьерстве Владимира Гройсмана.
Глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус тогда заявлял, что ТЭЦ передается в коммунальную собственность города Калуша, где бывший министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик ранее был мэром города.
В прошлом году, как отмечали СМИ, Насалик решил реконструировать Калушскую ТЭЦ за 1,4 миллиарда перед приватизацией.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua