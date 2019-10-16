Правительство вернуло Калушскую ТЭЦ в государственную собственность

Кабинет министров вернул государству Калушскую ТЭЦ, которая была передана предыдущим правительством в коммунальную собственность.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Мы вернули в государственную собственность Калушскую ТЭЦ. Ранее прошлым правительством было принято решение, чтобы передать ее в коммунальную собственность. Это можно связывать с различными обстоятельствами: говорили, что определенные люди хотят установить над ней контроль, связывали с рейдерскими атаками...

Мы приняли решение вернуть этот важный объект в государственную собственность, чтобы точно быть уверенными, что люди будут в тепле зимой и защищены от неожиданностей во время отопительного сезона ", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания Кабмина.

Напомним:

21 сентября комиссия в сфере рассмотрения жалоб с государственной регистрации при Минюсте отменила решение о выводе Калушской теплоцентрали из государственной в коммунальную собственность

Решение о переводе Калушской ТЭЦ в коммунальную собственность приняло еще предыдущее правительство при премьерстве Владимира Гройсмана.

Глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус тогда заявлял, что ТЭЦ передается в коммунальную собственность города Калуша, где бывший министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик ранее был мэром города.

В прошлом году, как отмечали СМИ, Насалик решил реконструировать Калушскую ТЭЦ за 1,4 миллиарда перед приватизацией.

Экономическая правда