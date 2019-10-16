Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финуслуг

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите прав потребителей финуслуг, он вводится в действие через 3 месяца.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Как отмечает пресс-служба Нацбанка, финансовые учреждения будут раскрывать полную информацию о стоимости услуг в рекламе и на сайтах.

"Украинцам станет легче принимать правильные финансовые решения. И они будут защищены от навязывания ненужных услуг, ведь будут понимать, какие именно услуги будут включаются в полную стоимость", - говорится в сообщении.

Законом также предусматриваются новые штрафы для учреждений, которые будут нарушать права потребителей.

Самая большая санкция - за увеличение процентной ставки в одностороннем порядке и без предупреждения потребителя. За каждый случай такого нарушения учреждение должно будет уплатить от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме этого, предусмотрены санкции, если учреждение не предоставило потребителю полную информацию о финансовой услуге, не предоставило экземпляр договора, заключило договор не в письменной форме.

Экономическая правда