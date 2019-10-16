УЗ планирует в 2020 году запустить Wi-Fi в поездах "Интерсити"

Укрзализныця в следующем году намерена обеспечить доступ к сети Wi-Fi в поездах "Интерсити".

Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас над этим работаем. После реализации проекта по Киевскому вокзалу, в зависимости от результатов, планируем за подобной моделью запустить его в поездах "Интерсити" в течение 2020 года", - сказал Кравцов.

Напомним:

До конца 2019 года Укрзализныця запустит еще один скоростной поезд Интерсити Киев - Херсон.

В соединении Киев - Херсон сейчас курсируют скоростной поезд Интерсити № 766 и ночной пассажирский поезд № 102.