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УЗ планирует в 2020 году запустить Wi-Fi в поездах "Интерсити"

Среда, 16 октября 2019, 14:40

Укрзализныця в следующем году намерена обеспечить доступ к сети Wi-Fi в поездах "Интерсити".

Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас над этим работаем. После реализации проекта по Киевскому вокзалу, в зависимости от результатов, планируем за подобной моделью запустить его в поездах "Интерсити" в течение 2020 года", - сказал Кравцов.

Напомним:

До конца 2019 года Укрзализныця запустит еще один скоростной поезд Интерсити Киев - Херсон.

В соединении Киев - Херсон сейчас курсируют скоростной поезд Интерсити № 766 и ночной пассажирский поезд № 102.

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Укрзализныця

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