УЗ планирует в 2020 году запустить Wi-Fi в поездах "Интерсити"
Среда, 16 октября 2019, 14:40
Укрзализныця в следующем году намерена обеспечить доступ к сети Wi-Fi в поездах "Интерсити".
Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы сейчас над этим работаем. После реализации проекта по Киевскому вокзалу, в зависимости от результатов, планируем за подобной моделью запустить его в поездах "Интерсити" в течение 2020 года", - сказал Кравцов.
Напомним:
До конца 2019 года Укрзализныця запустит еще один скоростной поезд Интерсити Киев - Херсон.
В соединении Киев - Херсон сейчас курсируют скоростной поезд Интерсити № 766 и ночной пассажирский поезд № 102.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua