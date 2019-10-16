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Кабмин изменил структуру управления таможней

Среда, 16 октября 2019, 14:13

Кабинет министров утвердил проект закона о превращении таможни в единое юридическое лицо.

Об этом заявил глава таможенной службы Максим Нефьодов, на своей странице в Facebook.

По его словам, это избавит таможню от влияния региональных элит и централизует важные рабочие структуры в одном месте.

"Такие изменения положительно повлияют на антикоррупцию, т.к откроют новые возможности для автоматизации процессов", - сказал глава таможенников.

"Мы получаем возможность балансировать нагрузку между регионами и "перебрасывать" документы с места, куда приехал декларант, на другие посты. Это мощный антикоррупционный элемент", - отметил Нефьодов.

Также изменится расчет оплаты работникам таможни.

"Мы решаем вопросы оплаты труда таможенников - больше гибкости, региональные коэффициенты между регионами, оплата по конкретным KPI, а не "с 9 до 18", - заявил глава таможни.

Напомним

В начале октября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал запуск системы, которая поможет "снизить коррупцию на таможне".

Экономическая правда

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таможня Кабмин

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Экономическая правда
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