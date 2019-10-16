Загрязнение воздуха за год привело к 400 тысячам преждевременных смертей в Европе – агентство ЕС

Плохое качество воздуха в 2016 году вызвало около 400 тысяч преждевременных смертей в Европе.

Об этом свидетельствуют последние данные Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Данные показывают, что почти каждый европейский горожанин испытывает влияние загрязнения, превышающего здоровый уровень.

Автор доклада, эксперт по вопросам качества воздуха Альберто Гонсалес Ортис, заявил, что хотя уровень опасных частиц в воздухе европейских городов снижается, это не происходит достаточно быстро.

"Мы еще не достигли стандартов ЕС, и, конечно, мы далеко не достигаем стандартов ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения)", - сказал Ортис.

Сейчас законодательство ЕС требует от стран оценивать уровень загрязняющих веществ, в частности, озона и твердых частиц, и принимать меры, если будут превышены определенные пределы.

В июле Европейская комиссия попросила Суд Европейского Союза принять меры против Испании и Болгарии из-за их низкого качества воздуха, предупредив, что страны не смогли защитить граждан от загрязнения.

Уменьшение количества автомобилей является важным фактором уменьшения загрязнения воздуха в городах, особенно диоксида азота, отметил Ортис.

"Когда мы боремся с загрязнением, мы также боремся с изменениями климата, а также шумом и пропагандируем здоровое поведение. Это беспроигрышный вариант", - добавил он.

Европейская правда