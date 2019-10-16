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УЗ открыла залы ожидания для военных в Днепре и Харькове

Среда, 16 октября 2019, 13:28

Укрзализныця открыла еще два зала ожидания для военнослужащих на железнодорожных вокзалах Днепра и Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"В целом такие помещения уже работают на 5 вокзалах Украины. Все они переоборудованы из бывших депутатских залов.

Переоборудования помещений выполнено собственными силами Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в залах ожидания есть комната для приема пищи, санузлы, душ, места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету.

Также военные могут воспользоваться стиральной машиной, гладильной доской с утюгом, сушилкой для белья, кофеваркой и чайником.

Все залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии удостоверения, подтверждающего личность, и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).

Напомним:

1 октября открылся первый зал ожидания для военнослужащих на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. На прошлой неделе аналогичные залы заработали во Львове и Одессе.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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