"ФОПы" наставивают на ветировании законопроектов о кассовых аппаратах

Переговорная группа со стороны физических лиц - предпринимателей, протестующих против подписания президентом Владимиром Зеленским законопроектов 1053-1 и 1073, настаивает на их ветировании.

"Переговорная группа заявила о недоверии Юлии Ковалив. Причина – вчерашние манипуляции о якобы проведении консультаций с предпринимателями и принятых по их результатам решениям", – написал глава Ассоциации частных работодателей Харькова Александр Чумак на своей странице в Facebook.

Предприниматели также планируют провести акцию протеста у Офиса президента в 18 октября, поскольку 19 октября - последний срок наложения вето или подписания законопроектов.

"Предприниматели готовы общаться с президентом и только по двум вопросам 1. Сначала вето. 2. Создание координационного совета, который наработает изменения к законопроектам. Других полномочий у переговорной группы нет", – написал Чумак.

В свою очередь сопредседатель межфракционного объединения "За ФЛП" и народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа отметила, что стороны договорились о создании координационного совета.

"На данный момент договорились о: создании координационного совета для обсуждения будущих инициатив, повышении лимитов по обороту, моратории на проверки ФЛП, бесплатном тестировании программного РРО для всех желающих", – написала она в Facebook.

"Мне кажется, что тут важно понять одну вещь: даже возврат 1053-1 и 1073 с предложениями президента (вето, которое просят под ОП), не будет означать, что проблема решена.

Структурирование крупного бизнеса в ФЛП никуда не денется, и с ним нужно будет бороться для справедливости перераспределения национального дохода через налоговую систему. Как это делать, чтобы не задевать настоящих ФЛП, вопрос открытый", – отметила нардеп.



Напомним:

15 октября Президент Владимир Зеленский инициировал введение моратория на проверки физических лиц - предпринимателей всех категорий, кроме "рисковых" сроком на два года.

Также Зеленский предложил создать Координационный совет малых предпринимателей для обработки предложений по улучшению условий для бизнеса.

20 сентября законопроекты №1053-1 и №1073 были приняты парламентом в целом и сейчас они ожидают подписей спикера парламента и президента.

Эти два закона обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты, вводят электронный чек на товар или услугу, вводят денежное вознаграждение для покупателей и большие штрафы для бизнеса, если товар будет продаваться без чека.

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Экономическая правда