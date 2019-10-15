Uber отрицает, что Shuttle работает нелегально

Транспортные средства, работающие с Uber Shuttle, имеют лицензии на перевозки автобусами.

Об этом заявил Экономической правде глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

"Согласно украинскому законодательству, автобусные лицензии выдаются операторам автопарков, а не Uber", - заявил Соколянский.

"Чтобы обеспечить безопасность и законность сервиса, Uber проверяет наличие лицензии, как обязательное условие для каждого транспортного средства для выхода на линию. Мы используем государственную онлайн-базу данных, в которой любое заинтересованное лицо может проверить конкретный автобус Uber Shuttle по номерному знаку", - уверяют в компании.

Uber настаивает, что наличие водительского удостоверения категории D проверяется у каждого водителя, прежде чем он или она сможет совершать поездки.

"Как технологическая платформа Uber не нанимает водителей и не контролирует их рабочее время. Но по соображениям безопасности мы ограничиваем ежедневные часы работы водителя до 12. Таким образом, каждый водитель имеет по крайней мере двухчасовой перерыв на отдых", - сообщил глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.

"С момента запуска сервиса мы тесно сотрудничаем с государственными органами и органами местного самоуправления, чтобы определить роль Uber в обеспечении соответствия автобусных перевозчиков всем регуляторным требованиями несмотря на инновационные характеристики сервиса, специфика которых не отражена в текущем регулировании, такие как динамическая маршрутизация автобусов на основе GPS", - заявили в компании.

Напоминаем:

В статье на Экономической правде говорится, что Uber Shuttle курсируют нелегально, без разрешительной документации.

Водители микроавтобусов нарушают правила дорожного движения, не имеют удостоверений соответствующей категории.

Сам работодатель не соблюдает трудового законодательства, создавая опасные условия труда для водителей.

Подробнее читайте по ссылке: "Нелегалы" Uber Shuttle

Экономическая правда