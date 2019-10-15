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Нацбанк выкупил с рынка более 130 миллионов долларов

Вторник, 15 октября 2019, 13:34

В течение 7-11 октября Нацбанк купил на валютном рынке 134,5 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

В начале октября Нацбанк впервые за последние два месяца вышел на рынок для поддержки гривны и продал рекордные для этого года 200 млн долларов.

На прошлой неделе 60 млн долларов НБУ приобрел по лучшей цене, 74,5 млн долларов - по единому курсу.

Операции по продаже валюты Нацбанк не совершал.

Напомним:

С начала 2019 НБУ выкупил с рынка 3,8 млрд долларов, при этом продал для слаживания курсов валют 248,23 млн долларов. Чистое наполнение международных резервов составило 3,56 млрд долларов.

Также, недавно в Нацбанке заявили, что не планируют выкупом излишков валюты на рынке вмешиваться в формирование курса.

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