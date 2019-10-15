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Укрзализныця присоединилась к флешмобу Tetris Сhallenge

Вторник, 15 октября 2019, 11:37

Укрзализныця присоединилась к флешмобу Tetris Сhallenge, суть которого в том, что сотрудники различных служб раскладывают на земле весь свой инвентарь и делают фото с высоты "птичьего полета".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Присоединаемся к флешмобу Tetris Сhallenge. Рядом с купейном вагоном - весь инвентарь, а также ваши помощники в дороге - проводники. Претендует на звание самого длинного челлендж-фото", - говорится в сообщении.

Отметим, что флешмоб Tetris Сhallenge в сентябре начал распространяться по Европе - все началось с того, что 1 сентября поолиция Цюриха опубликовала фото с массой оборудования, которое разместила возле патрульной машины.

К флешмобу уже присоединились сотрудники экстренных служб Украины.

 
 
 

Экономическая правда

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Укразализныця

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