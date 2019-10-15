Укрзализныця присоединилась к флешмобу Tetris Сhallenge, суть которого в том, что сотрудники различных служб раскладывают на земле весь свой инвентарь и делают фото с высоты "птичьего полета".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Присоединаемся к флешмобу Tetris Сhallenge. Рядом с купейном вагоном - весь инвентарь, а также ваши помощники в дороге - проводники. Претендует на звание самого длинного челлендж-фото", - говорится в сообщении.

Долучаємось до флешмобу Tetris Сhallenge.😊

Поруч із купейним вагоном – весь інвентар, а також ваші помічники в дорозі – провідники👩‍✈️👨‍✈️.



Претендуємо на звання найдовшого челендж-фото😁#tetrischallenge pic.twitter.com/E9ATuKu00E — Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) October 15, 2019

Отметим, что флешмоб Tetris Сhallenge в сентябре начал распространяться по Европе - все началось с того, что 1 сентября поолиция Цюриха опубликовала фото с массой оборудования, которое разместила возле патрульной машины.

К флешмобу уже присоединились сотрудники экстренных служб Украины.

Экономическая правда