В деле Фрумана и Парнаса третий арестованный: бизнесмен украинского происхождения

В США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа арестован бизнесмен украинского происхождения, гражданин США Андрей Кукушкин.

Источник: CBS SF

Детали: 46-летний Кукушкин является одним из четырех человек фигурантов обвинительного заключения, обнародованного прокурором США Джеффри Берманом, среди которых - Игорь Фруман и Лев Парнас. Четвертый подозреваемый - Дэвид Коррейя.

Кукушкин был арестован в Сан-Франциско утром 10 октября. По словам помощника руководителя нью-йоркского отделения ФБР Уильяма Суини, изначально он предстал перед мировым судьей в Сан-Франциско. Согласно судебным протоколам, ему взяли под стражу до слушания в пятницу.

Ожидается, что позже Кукушкин будет переведен в Нью-Йорк, где ему будут предъявлены обвинения.

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Предыстория:

8 октября экс-генпрокурор Юрий Луценко рассказал о своих встречах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Во время одной из них, по словам Луценко, они с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 года Джо Байдена.

9 октября в США задержали двух бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси, – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

10 октября суд взял Парнаса и Фрумана под арест. Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами.

По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.

СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной.

Журналисты также установили, что Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским. Во время инаугурации в мае они останавливались в отеле Hilton в Киеве.

Комитеты Палаты представителей требовал документы и показания этих бизнесменов, касающиеся их взаимодействия с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками.

По данным Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Джулиани во время его деятельности в Украине.

Украинская правда