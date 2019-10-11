ArcelorMittal выведет из Украины 11 миллиардов дивидендов

На внеочередном собрание акционеров "АрселорМиттал Кривой Рог" акционеры проголосовали за выплату дивидендов в размере 10,845 миллиарда гривен.



Об этом сообщает пресс-служба компании.

Размер дивидендов утвержден в размере 2,81 грн на одну простую акцию. Порядок и сроки выплаты дивидендов позже определит Наблюдательный совет компании. По закону "Об акционерных обществах" дивиденды должны быть выплачены в течение полугода с момента принятия решения собранием акционеров.

Последний раз дивиденды платили за 2007 год – еще до кризиса 2008–2009 годов.

Как сообщается, эта выплата дивидендов не повлияет на инвестиционную программу. В ближайшие 5 лет в развитие производства инвестируют 1,8 млрд долларов. Из них около 300–350 млн долларов планируют вложить в строительство фабрики окомкования.

Она будет выпускать окатыши, которые частично заменят агломерат в качестве сырья для доменных печей. Благодаря этому предприятие сможет закрыть две изношенные аглофабрики и тем самым снизить объем выбросов на 50–55%.

Напомним:

После публичных обвинений от представителей новой власти компания ArcelorMittal согласилась инвестировать 400 миллионов гривен в строительство онкоцентра в Кривом Роге.

20 июля сотрудники СБУ провели обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

Они также заблокировали проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок №3, стоимость которого вместе с уже проходящей горячие испытания МНЛЗ №2 составляет 140-150 млн долл.

Вместе с тем, секретарь СНБО Александр Данилюк на своей странице в Facebook, комментируя обыски на "АрселорМиттал", назвал их "тревожным вызовом".

Непосредственно перед этим президент Владимир Зеленский раскритиковал предприятие за вред экологической ситуации в регионе и призвал оказать финансовую поддержку пострадавшим из-за вредных выбросов лицам.

17 июля СБУ возбудила уголовное дело в отношении предприятия по ст. 441 УК - "экоцид", предполагающей лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

22 июля и. о. главы СБУ Баканов обвинил менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в халатном использовании инвестиций Лакшми Миттала.

"ArcelorMittal Кривой Рог" отрицало обвинения в свой адрес со стороны СБУ и заявляло об убытках в 1 млн долл по итогам этого месяца из-за вынужденной остановки пуско-наладочных работ на машине непрерывного литья заготовок №3 после обыска СБУ 20 июля.

8 августа топ-менеджеры "ArcelorMittal Кривой Рог" встретились с президентом Владимиром Зеленским и представителями Офиса президента и договорились об увеличении инвестиций в сферу защиты окружающей среды, СБУ разморозит инвестиционный проект компании на 150 миллионов долларов.

Экономическая правда