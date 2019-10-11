Украинская компания будет доставлять грузы на орбиту для армии США

Военно-воздушные силы США выбрали 8 компаний в рамках программы Orbital Services Program-4, среди которых - Firefly Aerospace, принадлежащая украинцу Максу Полякову.

Об этом сообщает издание SpaceNews.

Программа OSP-4 с бюджетом в 986 миллионов долларов рассчитана на небольшие и средние полезные нагрузки весом более 181 килограмм. Компании-поставщики должны доставить груз на орбиту в течение 12-24 месяцев после получения заказа.

Соглашение OSP-4 трактуется как контракт с "многоразовым вознаграждением, неопределенной поставкой/неопределенным количеством".

Восемь компаний получат не менее 50 тысяч долларов в качестве минимальной гарантии по контракту.

Кроме Firefly Aerospace, в программе будут участвовать SpaceX Илона Маска, Xbow Launch Systems, Northrop Grumman, United Launch Alliance, Aevum, Vox Space и Rocket Lab.

Напоминаем:

В ноябре 2018 года компания Украинская попала в программу NASA с бюджетом более 2,6 миллиарда долларов.

Компания создана на базе Firefly Space Systems, которую в 2017 году выкупил и перезапустил украинский предприниматель и основатель Noosphere Ventures Максим Поляков.

Firefly Aerospace разрабатывает легкие транспортники для доставки грузов на околоземную орбиту. Ее главный офис находится в США, а R&D-центр (научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр) предприятия открылся в Днепре. Там разрабатывают электрореактивный двигатель и спутник.

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Экономическая правда