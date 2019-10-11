САП объявила о подозрении Жеваго

Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении экс-нардепу VIII созыва Константину Жеваго о внесении недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 года.



Об этом САП сообщили на своей странице в Facebook.



По данным УП, речь идет об Константине Жеваго.

Установлено что экс-нардеп не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств.



В 2015-2016 годах он не внёс в декларацию более 10 миллонов гривень, а в 2017 году - более 9 миллионов.

В самой записи САП не указали фамилии подозреваемого.

Напоминаем:

Константин Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в парламент в Горишних Плавнях (150-й округ), но проиграл "слуге народа" Алексею Мовчану.

Жеваго является исполнительным директором Ferrexpo и бенефициаром банка "Финансы и Кредит".

23 сентября Жеваго вызвали в Государственное бюро расследований для вручения подозрения о причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит". Повестку обнародовали на сайте Генеральной прокуратуры.

27 сентября Госбюро расследований заочно вручило подозрение Жеваго, так как он не пришел.

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

9 октября ГБР объявили Жеваго в розыск в Украине.

Экономическая правда