САП объявила о подозрении Жеваго
Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении экс-нардепу VIII созыва Константину Жеваго о внесении недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 года.
Об этом САП сообщили на своей странице в Facebook.
По данным УП, речь идет об Константине Жеваго.
Установлено что экс-нардеп не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств.
В 2015-2016 годах он не внёс в декларацию более 10 миллонов гривень, а в 2017 году - более 9 миллионов.
В самой записи САП не указали фамилии подозреваемого.
Напоминаем:
Константин Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в парламент в Горишних Плавнях (150-й округ), но проиграл "слуге народа" Алексею Мовчану.
Жеваго является исполнительным директором Ferrexpo и бенефициаром банка "Финансы и Кредит".
23 сентября Жеваго вызвали в Государственное бюро расследований для вручения подозрения о причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит". Повестку обнародовали на сайте Генеральной прокуратуры.
27 сентября Госбюро расследований заочно вручило подозрение Жеваго, так как он не пришел.
По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.
9 октября ГБР объявили Жеваго в розыск в Украине.
Экономическая правда
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