СБУ разоблачила схему контрабанды одежды

Служба безопасности проводит 40 одновременных обысков в рамках дела о контрабанде брендовой одежды в Украину.

Источник: пресс-служба СБУ в Facebook.

Дословно: "Сейчас проходят 40 одновременных обысков в местах хранения и реализации товара, незаконно ввезенного из Италии, Германии и балтийских стран".

Детали: По информации СБУ, шесть граждан Украины организовали контрабандные поставки крупных партий товаров известных брендов с сокрытием от таможенного контроля и без уплаты налогов.

Завозили товар 20-тонными фурами. С каждого грузовика получали по 40 тысяч долларов.

Продавали товар в одной из торговых сетей в Киевской, Полтавской, Сумской и Житомирской областях.

Сейчас силовики изъяли 640 тысяч долларов, 222 тысяч евро и 390 тысяч гривен, а также одежду, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 миллионов гривен.

Украинская правда