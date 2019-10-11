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Топ-20 компаний-оптовиков: большинство в столице и имеют отношение к оффшорам - исследование

Пятница, 11 октября 2019, 14:58

Топ-20 компаний, которые занимаются оптовой торговлей, имеют различные направления работы - они в основном работают на международных рынках, а половина имеет связь с офшорами.

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков YouControl.

Назва компанії

Виручка 2018 року

ТОВ "Тедіс Україна"

51,0 - 51,5 млрд

ТОВ "ДТЕК Трейдінг"

51,0 - 51,5 млрд

ТОВ "Кернел-Трейд"

46,0 - 46,5 млрд

ПП "ОККО-Бізнес Контракт"

34,5 - 35,0 млрд

ПРАТ "Миронівський хлібопродукт"

34,0 - 34,5 млрд

ТОВ "БНК-Україна"

34,0 - 34,5 млрд

ТОВ "БАДМ"

31,5 - 32,0 млрд

ТОВ "Метінвест-СМЦ"

30,5 - 31,0 млрд

ТОВ "ВОГ ТРЕЙД"

28,5 - 29,0 млрд

СП "Оптіма-Фарм, ЛТД"

27,0 - 27,5 млрд

ТОВ "Нафтотрейд Ресурс"

26,0 - 26,5 млрд

ТОВ СП "Нібулон"

25,0 - 25,5 млрд

ТОВ "Оптимал Трейд"

24,5 - 25,0 млрд

ТОВ "АДМ Юкрейн"

24,5 - 25,0 млрд

ТОВ "Статус-Трейд"

23,5 - 24,0 млрд

ТОВ "Полюс Трейдинг"

21,0 - 21,5 млрд

ТОВ "ФМСД"

21,0 - 21,5 млрд

МПП Фірма "Ерідон"

20,5 - 21,0 млрд

ТОВ "АТ Каргілл"

18,5 - 19,0 млрд

ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна"

17,5 - 18,0 млрд

Топ-20 компаний-оптовиков по выручке 2018 года

"С топ-20 компаний пять торгуют топливом, четыре зерном, три имеют КВЭД "Неспециализированная оптовая торговля", три продают табачные изделия, по две - металл и фармацевтические товары и одна занимается мясом", - свидетельствуют результаты исследования.

"Торговля нефтепродуктами, аграрной продукцией, фармацевтикой и табачными изделиями - это традиционно наиболее мощные и концентрированные виды оптовой торговли в Украине. Неудивительно, что компании этого сектора всегда возглавляют рэнкинги по объему чистого дохода не только в торговом сегменте, но и вообще среди всех компаний страны.

Большинство из них являются составными структуры крупнейших бизнес-групп. Они выступают в качестве основных каналов передачи выручки от покупателей готовой продукции до первичных производственных звеньев собственных вертикально-интегрированных систем", - объясняют эксперты YouControl.

Фактически перечисленные в двадцатке компании возглавляют свои направления торговли, имеют мощную рыночную долю. Но их финансовая стабильность отличается.

Три предприятия из первой двадцатки по выручке имеют показатель FinScore (индекс финансовой устойчивости от YouControl) - С, а четыре - D (очень низкий уровень). Однако большинство, 13 из 20 компаний, достаточно финансово устойчивы и имеют отметки FinScore А и В.

"Среди компаний-оптовиков из топ-20 не так много "старожилов". Только пять из них были основаны в 90-х годах. При этом 8 работают на рынке с 2000-х годов, а еще 7 - вообще с 2010 года", - заявляют аналитики YouControl.

Больше всего предприятий с двадцатки зарегистрированы в Киеве, хотя расположение их отдельных представительств или подразделений при этом возможно по всей стране. В общем компании-лидеры имеют регистрацию:

  • Киева (13 предприятий);
  • Киевской области (2 предприятия);
  • Волынской области (2 предприятия);
  • Днепропетровской области (1 предприятие);
  • Николаевской области (1 предприятие);
  • Одесской области (1 предприятие).

"Компании-оптовики ожидаемо торгуют не только на внутреннем рынке. Только два представителя топа не имеют торговых отношений за рубежом. 17 предприятий из топ-20 экспортируют свои товары в другие страны, а 15 импортируют. Хотя объемы такой торговли в разных компаний могут отличаться в разы", - говорится в результатах исследования.

Назва компанії

Сума експорту 2018

Сума імпорту 2018

ТОВ "ДТЕК Трейдінг"

850 - 900 млн

850 - 900 млн

ТОВ "Кернел-Трейд"

96,0 - 96,5 млрд

6,0 - 6,5 млн

ПП "ОККО-Бізнес Контракт"

95 - 100 млн

6,0 - 6,5 млрд

ПРАТ "Миронівський хлібопродукт"

14,5 - 15,0 млрд

600 - 650 млн

ТОВ "БНК-Україна"

950 - 1 000 млн

2,5 - 3,0 млрд

ТОВ "БАДМ"

45 - 50 млн

2,5 - 3,0 млрд

ТОВ "Метінвест-СМЦ"

2,5 - 3,0 млрд

95 000 - 100 000

ТОВ "ВОГ Трейд"

-

4,5 - 5,0 млрд

СП "Оптіма-Фарм, ЛТД"

400 000 - 450 000

1,5 - 2,0 млрд

ТОВ СП "Нібулон"

64,5 - 65,0 млрд

300 - 350 млн

ТОВ "Оптимал Трейд"

3,0 - 3,5 млрд

-

ТОВ "АДМ Юкрейн"

46,5 - 47,0 млрд

-

ТОВ "Статус-Трейд"

800 - 850 млн

150 - 200 млн

ТОВ "Полюс Трейдинг"

19,5 - 20,0 млрд

-

ТОВ "ФМСД"

5,0 - 5,5 млн

300 - 350 млн

МПП Фірма "Ерідон"

4,5 - 5,0 млрд

1,5 - 2,0 млрд

ТОВ "АТ Каргілл"

36,0 - 36,5 млрд

7,0 - 7,5 млн

ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна"

150 000 - 200 000

10 - 10 млн


Половина из этих компаний причастна к "оффшорам" через владельцев или бенефициаров. "Любимой" их низконалоговой юрисдикцией стал Кипр - с ним связаны пять компаний, три - имеют связи со Швейцарией, а две - с Оманом.

Экономическая правда

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