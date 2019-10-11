Топ-20 компаний-оптовиков: большинство в столице и имеют отношение к оффшорам - исследование
Топ-20 компаний, которые занимаются оптовой торговлей, имеют различные направления работы - они в основном работают на международных рынках, а половина имеет связь с офшорами.
Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков YouControl.
|
Назва компанії
|
Виручка 2018 року
|
51,0 - 51,5 млрд
|
51,0 - 51,5 млрд
|
46,0 - 46,5 млрд
|
34,5 - 35,0 млрд
|
34,0 - 34,5 млрд
|
34,0 - 34,5 млрд
|
31,5 - 32,0 млрд
|
30,5 - 31,0 млрд
|
28,5 - 29,0 млрд
|
27,0 - 27,5 млрд
|
26,0 - 26,5 млрд
|
25,0 - 25,5 млрд
|
24,5 - 25,0 млрд
|
24,5 - 25,0 млрд
|
23,5 - 24,0 млрд
|
21,0 - 21,5 млрд
|
21,0 - 21,5 млрд
|
20,5 - 21,0 млрд
|
18,5 - 19,0 млрд
|
17,5 - 18,0 млрд
Топ-20 компаний-оптовиков по выручке 2018 года
"С топ-20 компаний пять торгуют топливом, четыре зерном, три имеют КВЭД "Неспециализированная оптовая торговля", три продают табачные изделия, по две - металл и фармацевтические товары и одна занимается мясом", - свидетельствуют результаты исследования.
"Торговля нефтепродуктами, аграрной продукцией, фармацевтикой и табачными изделиями - это традиционно наиболее мощные и концентрированные виды оптовой торговли в Украине. Неудивительно, что компании этого сектора всегда возглавляют рэнкинги по объему чистого дохода не только в торговом сегменте, но и вообще среди всех компаний страны.
Большинство из них являются составными структуры крупнейших бизнес-групп. Они выступают в качестве основных каналов передачи выручки от покупателей готовой продукции до первичных производственных звеньев собственных вертикально-интегрированных систем", - объясняют эксперты YouControl.
Фактически перечисленные в двадцатке компании возглавляют свои направления торговли, имеют мощную рыночную долю. Но их финансовая стабильность отличается.
Три предприятия из первой двадцатки по выручке имеют показатель FinScore (индекс финансовой устойчивости от YouControl) - С, а четыре - D (очень низкий уровень). Однако большинство, 13 из 20 компаний, достаточно финансово устойчивы и имеют отметки FinScore А и В.
"Среди компаний-оптовиков из топ-20 не так много "старожилов". Только пять из них были основаны в 90-х годах. При этом 8 работают на рынке с 2000-х годов, а еще 7 - вообще с 2010 года", - заявляют аналитики YouControl.
Больше всего предприятий с двадцатки зарегистрированы в Киеве, хотя расположение их отдельных представительств или подразделений при этом возможно по всей стране. В общем компании-лидеры имеют регистрацию:
- Киева (13 предприятий);
- Киевской области (2 предприятия);
- Волынской области (2 предприятия);
- Днепропетровской области (1 предприятие);
- Николаевской области (1 предприятие);
- Одесской области (1 предприятие).
"Компании-оптовики ожидаемо торгуют не только на внутреннем рынке. Только два представителя топа не имеют торговых отношений за рубежом. 17 предприятий из топ-20 экспортируют свои товары в другие страны, а 15 импортируют. Хотя объемы такой торговли в разных компаний могут отличаться в разы", - говорится в результатах исследования.
|
Назва компанії
|
Сума експорту 2018
|
Сума імпорту 2018
|
ТОВ "ДТЕК Трейдінг"
|
850 - 900 млн
|
850 - 900 млн
|
ТОВ "Кернел-Трейд"
|
96,0 - 96,5 млрд
|
6,0 - 6,5 млн
|
ПП "ОККО-Бізнес Контракт"
|
95 - 100 млн
|
6,0 - 6,5 млрд
|
ПРАТ "Миронівський хлібопродукт"
|
14,5 - 15,0 млрд
|
600 - 650 млн
|
ТОВ "БНК-Україна"
|
950 - 1 000 млн
|
2,5 - 3,0 млрд
|
ТОВ "БАДМ"
|
45 - 50 млн
|
2,5 - 3,0 млрд
|
ТОВ "Метінвест-СМЦ"
|
2,5 - 3,0 млрд
|
95 000 - 100 000
|
ТОВ "ВОГ Трейд"
|
-
|
4,5 - 5,0 млрд
|
СП "Оптіма-Фарм, ЛТД"
|
400 000 - 450 000
|
1,5 - 2,0 млрд
|
ТОВ СП "Нібулон"
|
64,5 - 65,0 млрд
|
300 - 350 млн
|
ТОВ "Оптимал Трейд"
|
3,0 - 3,5 млрд
|
-
|
ТОВ "АДМ Юкрейн"
|
46,5 - 47,0 млрд
|
-
|
ТОВ "Статус-Трейд"
|
800 - 850 млн
|
150 - 200 млн
|
ТОВ "Полюс Трейдинг"
|
19,5 - 20,0 млрд
|
-
|
ТОВ "ФМСД"
|
5,0 - 5,5 млн
|
300 - 350 млн
|
МПП Фірма "Ерідон"
|
4,5 - 5,0 млрд
|
1,5 - 2,0 млрд
|
ТОВ "АТ Каргілл"
|
36,0 - 36,5 млрд
|
7,0 - 7,5 млн
|
ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна"
|
150 000 - 200 000
|
10 - 10 млн
Половина из этих компаний причастна к "оффшорам" через владельцев или бенефициаров. "Любимой" их низконалоговой юрисдикцией стал Кипр - с ним связаны пять компаний, три - имеют связи со Швейцарией, а две - с Оманом.
Экономическая правда
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