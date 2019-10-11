Топ-20 компаний-оптовиков: большинство в столице и имеют отношение к оффшорам - исследование

Топ-20 компаний, которые занимаются оптовой торговлей, имеют различные направления работы - они в основном работают на международных рынках, а половина имеет связь с офшорами.

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков YouControl.

Топ-20 компаний-оптовиков по выручке 2018 года

"С топ-20 компаний пять торгуют топливом, четыре зерном, три имеют КВЭД "Неспециализированная оптовая торговля", три продают табачные изделия, по две - металл и фармацевтические товары и одна занимается мясом", - свидетельствуют результаты исследования.

"Торговля нефтепродуктами, аграрной продукцией, фармацевтикой и табачными изделиями - это традиционно наиболее мощные и концентрированные виды оптовой торговли в Украине. Неудивительно, что компании этого сектора всегда возглавляют рэнкинги по объему чистого дохода не только в торговом сегменте, но и вообще среди всех компаний страны.

Большинство из них являются составными структуры крупнейших бизнес-групп. Они выступают в качестве основных каналов передачи выручки от покупателей готовой продукции до первичных производственных звеньев собственных вертикально-интегрированных систем", - объясняют эксперты YouControl.

Фактически перечисленные в двадцатке компании возглавляют свои направления торговли, имеют мощную рыночную долю. Но их финансовая стабильность отличается.

Три предприятия из первой двадцатки по выручке имеют показатель FinScore (индекс финансовой устойчивости от YouControl) - С, а четыре - D (очень низкий уровень). Однако большинство, 13 из 20 компаний, достаточно финансово устойчивы и имеют отметки FinScore А и В.

"Среди компаний-оптовиков из топ-20 не так много "старожилов". Только пять из них были основаны в 90-х годах. При этом 8 работают на рынке с 2000-х годов, а еще 7 - вообще с 2010 года", - заявляют аналитики YouControl.

Больше всего предприятий с двадцатки зарегистрированы в Киеве, хотя расположение их отдельных представительств или подразделений при этом возможно по всей стране. В общем компании-лидеры имеют регистрацию:

Киева (13 предприятий);

Киевской области (2 предприятия);

Волынской области (2 предприятия);

Днепропетровской области (1 предприятие);

Николаевской области (1 предприятие);

Одесской области (1 предприятие).

"Компании-оптовики ожидаемо торгуют не только на внутреннем рынке. Только два представителя топа не имеют торговых отношений за рубежом. 17 предприятий из топ-20 экспортируют свои товары в другие страны, а 15 импортируют. Хотя объемы такой торговли в разных компаний могут отличаться в разы", - говорится в результатах исследования.

Назва компанії Сума експорту 2018 Сума імпорту 2018 ТОВ "ДТЕК Трейдінг" 850 - 900 млн 850 - 900 млн ТОВ "Кернел-Трейд" 96,0 - 96,5 млрд 6,0 - 6,5 млн ПП "ОККО-Бізнес Контракт" 95 - 100 млн 6,0 - 6,5 млрд ПРАТ "Миронівський хлібопродукт" 14,5 - 15,0 млрд 600 - 650 млн ТОВ "БНК-Україна" 950 - 1 000 млн 2,5 - 3,0 млрд ТОВ "БАДМ" 45 - 50 млн 2,5 - 3,0 млрд ТОВ "Метінвест-СМЦ" 2,5 - 3,0 млрд 95 000 - 100 000 ТОВ "ВОГ Трейд" - 4,5 - 5,0 млрд СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" 400 000 - 450 000 1,5 - 2,0 млрд ТОВ СП "Нібулон" 64,5 - 65,0 млрд 300 - 350 млн ТОВ "Оптимал Трейд" 3,0 - 3,5 млрд - ТОВ "АДМ Юкрейн" 46,5 - 47,0 млрд - ТОВ "Статус-Трейд" 800 - 850 млн 150 - 200 млн ТОВ "Полюс Трейдинг" 19,5 - 20,0 млрд - ТОВ "ФМСД" 5,0 - 5,5 млн 300 - 350 млн МПП Фірма "Ерідон" 4,5 - 5,0 млрд 1,5 - 2,0 млрд ТОВ "АТ Каргілл" 36,0 - 36,5 млрд 7,0 - 7,5 млн ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна" 150 000 - 200 000 10 - 10 млн



Половина из этих компаний причастна к "оффшорам" через владельцев или бенефициаров. "Любимой" их низконалоговой юрисдикцией стал Кипр - с ним связаны пять компаний, три - имеют связи со Швейцарией, а две - с Оманом.

Экономическая правда