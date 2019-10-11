"Новая почта" через день снова вернулась к авиадоставке. Цены не изменились

Компания "Новая Почта" заявила, что с 10 октября запустила в коммерческое использование новую услугу - "Авиадоставка", доплата к стандартным тарифам - 30 гривен за килограмм.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Новая услуга позволяет обеспечивать доставку за сутки между городами Запада и Востока Украины. Например, если отправить посылку до 15:00 в Мукачевском отделении, ее доставят в отделение Мариуполя до 18:00 на следующий день, аналогично - и, если отправлять по маршруту Запорожье- Самбор.

Рейсы выполняются по маршруту Львов-Днепр-Львов с понедельника по пятницу каждую неделю", - говорится в сообщении.

"Доплатив 30 грн за килограмм, клиент получает гарантированную доставку на следующий день. Если компания не успеет доставить вовремя, клиент получит компенсацию полной стоимости доставки. Заказать услугу авиадоставки посылок до 30 кг можно в отделениях, отправка будет только по будням", - заявили в "Новой почте".

Сейчас заказать услугу "Авиадоставка" можно в отделениях 9 населенных пунктов западной Украины (Львов, Мукачево, Ужгород, Дрогобыч, Мостиска, Новояворовск, Самбор, Стрый и Червоноград) и 16 городов востока и юга страны (Днепр, Запорожье, Каменское, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Новомосковск, Павлоград, Полтава, Северодонецк, Славянск, Сумы, Харьков, Херсон).

В планах компании - расширять географию авиадоставки.

Напоминаем:

Ранее Экономическая правда со ссылкой на раздел "Тарифы на авиадоставку" на официальном сайте "Новой Почты" сообщала, что с 8 октября начали действовать тарифы на авиадоставку между западными и восточными городами Украины.

Стоимость услуги варьируется от 70 грн за пакет до 0,5 кг до 975 грн за отправку весом до 30 кг.

Услуга авиадоставки действует для отправки из Львова, Мукачева, Ужгорода, Дрогобыча, Мостиской, Новояворовска, Самбора, Стрыя, Червонограда в Днепр, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Полтаву, Северодонецк, Славянск, Сумы, Харьков, Херсон и в обратном направлении.

Посылка доставляется между городами на следующий день до 18:00. Для этого она должна быть оформлена в отделении Львова, Днепра или Запорожья до 18:00, а в других городах — до 15:00. При выборе обычной доставки посылка доставляется на день дольше.

Позже компания "Нова Пошта" убрала информацию о тарифах на авиадоставку посылок со своего официального сайта.

Согласно информации, которая была на сайте НП, с 8 октября начали действовать тарифы на авиадоставку между западными и восточными городами Украины.

"Произошла техническая ошибка и пока эта информация убрана с нашего сайта", - сообщили ЭП в "Новой Почте".

В пресс-службе компании добавили, что информация, которая была удалена с сайта, не соответствует действительности.

"Нова Пошта" запустила авиадоставку между городами Украины в тестовом режиме в августе 2019 года.

По заказу почтового оператора Ан-26 авиакомпании "Элерон" выполнил несколько рейсов между Киевом и Львовом, а затем приступил к полетам по маршруту Львов-Днепр.

Рейсы выполняются в ночное время 5 раз в неделю с понедельника по пятницу. К Львову и Днепру из других городов посылки подвозятся наземным транспортом.

Экономическая правда