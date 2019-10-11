АМКУ работает над механизмом ограничения по концентрации земли в одни руки

Глава аграрного комитета Верховной Рады Николай Сольский заявил, что Антимонопольный комитет уже работает над механизмом ограничения по концентрации земли в одни руки на уровне антимонопольного законодательства.

Об этом он сказал на брифинге "Законодательные инициативы по земельной реформе".

"Вчера завершился срок подачи альтернативных законопроектов по запуску рынка земли. Один из них представлен депутатами от "Слуги народа" и членами аграрного комитета. Пункты в законопроекте были результатам широкого обсуждения. Были учтены различные мнения, были учтены замечания президента.

Чем он отличается от кабминовского законопроекта? Согласно правительственному законопроекту, покупателями земли могут быть физические лица - граждане Украины и юридические лица - резиденты Украины, то есть зарегистрированные по украинскому законодательству. Согласно альтернативному законопроекту, вводится ограничение для юридических лиц. До 2024 года не могут быть учредителями иностранные физические лица, лица без гражданства и иностранные государства, то есть только украинские бенефициары, украинские граждане", - подчеркнул Сольский.

По его словам, предлагается ввести новые ограничения по концентрации земли в одни руки - на уровне области концентрацию уменьшено с 15 до 8%. На уровне ОТГ - 35%.

"Есть 40 000 предприятий, 90% которых зарегистрированы как юрлица, которые обрабатывают землю. Из них 70 крупнейших компаний обрабатывают не более 20% земли в Украине. Наименьшие по украинским меркам фермеры до 500 га каждый обрабатывают 15%. Средние предприятия от 1000 до 10000 га обрабатывают более 60%.

Мы не должны нарушить то, что развивается и работает. Мы выбрали вариант ограничения на уровне страны, области, ОТГ, будет дорабатываться механизм ограничения на уровне антимонопольного законодательства. АМКУ уже этим занимается", - добавил он.

"Цена на землю формируется рынком, она растет, как и арендная плата, независимо от того, есть у нас иностранцы или нет. По арендованным государственным землям полномочия передается ОТГ. ОТГ сама принимает решение, что она хочет сделать из землей: продать или сдать в аренду.

Они это должны делать через Prozzoro. Если земля уже арендована, то договор расторгнуть уже нельзя и все должно делаться с согласия арендатора. Стартовая цена здесь - минимальная нормативная денежная оценка", - пояснил глава аграрного комитета.

Экономическая правда