Уполномоченный президента по земельным вопросам: Должны найти компромиссное решение

Уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что в вопросе отмены моратория на продажу земли нужно найти такое компромиссное решение, которое "позволит сохранить аграрную отрасль как локомотив украинской экономики".

Об этом он сказал на брифинге "Законодательные инициативы по земельной реформе".

"Позиция президента четкая, мы должны сформировать красные линии, за которые мы не будем выходить. Должен быть национальный консенсус в вопросе земельной реформы. Сложность вопроса заключается в том, что интересы различных субъектов хозяйствования не могут быть консолидированы в одну позицию, потому что каждый субъект имеет свою специфику.

Мы должны найти такое компромиссное решение, которое позволит сохранить аграрную отрасль как локомотив украинской экономики", - подчеркнул Лещенко.

"Стоит понять базовую цель земельной реформы, земельной реформе быть в Украине. Земельная реформа - это навести порядок и порядок в земельных правоотношениях.

Вопрос сводится к одному: как быстро мы сможем достичь этого консенсуса. Мы проводим диалоги со всеми субъектами. Спешки в этом вопросе нет. Диалог будет продолжаться", - добавил он.

Напомним:

В обновленном законопроекте об обороте земель сельскохозяйственного назначения предлагается до 1 января 2024 года не допускать приобретение юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, права собственности на земельные участки.

Экономическая правда