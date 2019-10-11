В большинстве областей Украины начали подавать тепло

По состоянию на 8:30 11 октября в 18 областях и городе Киеве начато отопление объектов социальной сферы, в 8 областях уже начали подавать тепло и в жилые дома.

Источник: оперативная информация Минрегионстроя в Facebook.

Детали: Согласно карте, самая лучшая ситуация с подачей тепла в образовательных и медицинских учреждениях в Киеве (89,1%), Житомирской (65,2%), Черкасской (44,5%), Ивано-Франковской (40,1%), Сумской (35,2%) и Черниговской (33,7%) областях.

Подача тепла в жилой фонд начата в Ивано-Франковской (32,3%), Житомирской (21,6%), Ровенской (16%), Сумской (7,7%), Киевской (4,1%) областях.