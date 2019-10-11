В "Нафтогазе" предлагают переложить долги производителей тепла за газ на местные бюджеты

В "Нафтогазе" предложили решить проблему задолженности производителей тепла за газ - компания предлагает переложить финансовые проблемы на местные и государственный бюджеты.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза со ссылкой на заявление главы компании Андрея Коболева.

"Механизм, ввести который Нафтогаз предлагает правительству, заключается в том, что всем предприятиям ТКЭ, даже тем, которые не могут обеспечить минимальный уровень расчетов, предоставляется право заключить договор с Нафтогазом без выполненных текущих обязательств относительно полноты оплаты и получать газ. Это позволит обеспечить граждан теплом, даже если их поставщик тепла имеет финансовые проблемы.

При этом, если до завершения отопительного сезона такой производитель тепла не рассчитается за приобретенный газ, его долги перед Нафтогазом будут покрыты из государственного бюджета с последующим уменьшением дотаций соответствующим местным бюджетам. Если из-за бездействия ТКЭ или местных органов власти не будут заключены договоры с Нафтогазом по предложенной модели, газоснабжения таким ТКЭ должно быть прекращено операторами системы распределения", - говорится в сообщении.

"Таким образом, ответственность за уровень оплаты газа тепловиками будет принадлежать местной власти, которая будет иметь все необходимые инструменты и рычаги для осуществления соответствующего контроля", - заявили в "Нафтогазе".

Андрей Коболев заявил, что долги производителей тепла за газ составляют 38 млрд гривен, а их непогашение в срок ставит под угрозу деятельность ГТС Украины.

Напомним:

В Украине стало меньше теплопроизводителей, которые из-за долгов могут остаться без газа для отопления - за неделю количество должников уменьшилось на 31 предприятие.

Экономическая правда