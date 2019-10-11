Британия предлагает соглашение о свободной торговле для выхода из тупика вокруг Brexit

Великобритания предложила ЕС перейти к "урезанному соглашению о свободной торговле", чтобы выйти из патовой ситуации с Brexit и заключить соглашение о выходе к концу октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в Брюсселе.

По данным телеканала, во время переговоров между британскими и ирландскими лидерами Борисом Джонсоном и Лео Варадкаром были предприняты шаги, направленные на то, чтобы отвлечь внимание от широкомасштабного соглашения о выходе и вместо этого сосредоточиться на прямом соглашении о свободной торговле.

Хотя соглашение о свободной торговле не решит всех вопросов, собеседники заявили, что это "более чистый и более простой" подход, который может стать основой для более широкомасштабного соглашения.

Соглашение о свободной торговле между Великобританией и ЕС, скорее всего, отменит все тарифы на товары между этими территориями. Однако это не устранит необходимости во всех таможенных проверках, что является критическим камнем преткновения на переговорах.

Инсайдеры также воодушевлены позитивной реакцией на сегодняшние переговоры и считают, что поддержка Варадкара может иметь решающее значение для убеждения других европейских лидеров поддержать соглашение.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает настаивать на том, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября, и заявил, что он "скорее умрет в канаве", чем потребует новой отсрочки.

В Брюсселе отвергают новые предложения Великобритании по Brexit, заявляя, что они недостаточны, чтобы стать основой для полноценного соглашения.

Европейская правда