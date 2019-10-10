Новости 10 октября: табачный "картель", рынок земли, Приватбанк

О табачном "картеле". Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

О рынке земли. Президент Владимир Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли после отмены моратория на продажу земли.

О Приватбанке. Президент Владимир Зеленский готов "защищать интересы Украины" в случае негативного решения суда по делу Приватбанка, но не может влиять на судей.

О налогах. Нардеп от "Слуги народа" Алексей Кучер зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №2250, которым предлагает освободить работодателей от уплаты единого соцвзноса за работников, не достигших 27-летнего возраста.

О прогнозах роста экономики. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе сохранит два сценария роста экономики в 2020 году, оба из которых предполагают ее ускорение по сравнению с ожидаемым ростом в 2019 году.

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